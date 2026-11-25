Sale a 11 vittorie e 7 sconfitte il bottino finora raccolto dai Dallas Mavericks . Etichettati come una squadra in ricostruzione e dalle basse aspettative, la franchigia texana si sta confermando come una delle sorprese ad Ovest assieme a Memphis. Alla Ball Arena di Denver, potenza consolidata della Western Conference, è l'ormai solito Cooper Flagg a prendere le redini dei suoi per battere il duo Jokic-Murray. La prima scelta del draft 2025 segna infatti 24 punti, raccoglie 6 rimbalzi e dispensa 12 assist. È proprio grazie a quest'ultima statistica che tutto il quintetto dei Mavericks raggiunge la doppia cifra per punti: Martin (13), Risascher (12), Gafford (13) ed Irving (11).

Tatum e George fanno risorgere i Celtics. Orlando cade sotto i colpi di Joe

Tornano al successo i Boston Celtics, che dopo una preoccupante striscia di 4 sconfitte consecutive si appoggia ai suoi realizzatori per battere i Wizards. Sono infatti Jayson Tatum e Paul George i leader dei biancoverdi, che segnano rispettivamente 41 e 28 punti. I 21 del centro Neemias Queta contribuiscono al 131-116 finale. Successo anche per Detroit che orfana dei suoi All-star Cunningham e Duren vince ad Orlando agevolmente. Sono i comprimari Isaiah Joe (21), acquistato quest'estate dai Thunder, e Daniss Jenkins (15 con 10 assist) a prendersi la squadea sulle spalle per il 104-86 della franchigia del Michigan. Terza giornata di Nba Cup che continuerà la notte tra 25 e 26 novembre con la super sfida tra i Miami Heat di Simone Fontecchio contro i 76ers di Lebron James alle 23:00. Nella Western Conference sfida al vertice tra Timberwolves e Thunder.