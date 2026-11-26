WASHINGTON (STATI UNITI) - Solito grande spettacolo nella notte Nba, con nove partite giocate (valevoli per la fase a gruppi della Nba Cup), prestazioni da urlo e record infranti. Non fa più notizia LeBron James, mattatore del big match tra i suoi Philadelphia 76ers e i Miami Heat (111-104): a poco più di un mese dal suo 42° compleanno, il 'Prescelto' è diventato il giocatore più anziano della Nba a realizzare una tripla doppia (126esima in carriera) da 25 punti (il suo massimo stagionale), 10 rimbalzi e 12 assist contro la sua ex squadra. Philadelphia, capolista a Est (15 vittorie e 4 sconfitte) e priva dell'infortunato Joel Embiid, ha così interrotto la striscia di sette successi consecutivi degli Heat (inutili i 32 punti e 14 rimbalzi del solito Giannis Antetkounmpo) grazie anche a un Tyrese Maxey da 30 punti. Serata da incorniciare anche per Kevin Durant che, con una tripla al tramonto del secondo quarto di Houston-Phoenix 116-104, diventa il quinto giocatore Nba della storia a raggiungere quota 33mila punti, dopo LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone e Kobe Bryant. KD chiude con 20 punti e 10 rimbalzi trascinando i suoi Rockets, ma il migliore in campo è Alperen Sengun, autore di 23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist per la sua terza tripla doppia stagionale, con Amen Thompson a 18 punti e 10 rimbalzi. Ai Suns non bastano invece i 25 punti di Devin Booker.