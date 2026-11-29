Prova a immaginare le tue braccia e le tue gambe più lunghe del 20 per cento. Adesso cammina. Poi corri. Ora fermati di scatto. Il tuo baricentro è più alto del normale, le tue leve sono interminabili. Hai meno velocità angolare e controllo negli spazi più stretti. Ma tanto più potenziale di forza. È un compromesso che la biomeccanica, la scienza che studia l’applicazione dei principi della meccanica agli organismi viventi, conosce bene. Tuttavia, c’è un cestista francese dall’altra parte dell’oceano che sfida sé stesso ogni giorno per superare i propri limiti. Il suo nome è Victor Wembanyama . Ha 22 anni. È alto 2,24 e pesa 107 chili. La sua apertura alare sfiora i due metri e mezzo. Il suo fisico longilineo è in continua evoluzione, come dimostrano le ultime misurazioni effettuate durante il media day a fine settembre in Texas. Soprannominato The Alien, o più comunemente Wemby, non è soltanto la superstar dei San Antonio Spurs vicecampioni NBA. O un gigante della pallacanestro come il leggendario Yao Ming, che finiva per soffrire i ritmi forsennati contro avversari più bassi e reattivi. No, per niente. È un’anomalia, «una roba completamente diversa dal passato, proprio perché è più di 2,20, ma corre, palleggia, salta, fa le virate e tira da lontano».

Ettore Messina, un parere illustre

A dirlo è Ettore Messina, ex capo allenatore e dirigente dell’Olimpia Milano, oggi consulente in NBA per gli Atlanta Hawks. «Victor non è paragonabile a nessun altro giocatore mai esistito – continua – e per trovare un impatto simile bisognerebbe tornare indietro di cinquant'anni a Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain o Bill Russell». Come fa un corpo così grande a fare delle cose che non dovrebbe saper fare? La risposta sta nel suo fisico, che non ha ancora smesso di trovare un equilibrio. Secondo Luca Ruggiero, ricercatore in Biomeccanica del Movimento all’Università di Padova, gli allenamenti a cui si sottopone sono finalizzati a migliorare un’esplosività muscolare che, altrimenti, lo renderebbe impacciato. «Un segnale che parte dal piede verso il cervello e torna indietro, in un corpo alto 1,90, percorre circa 3,80 metri. Nel corpo di Wembanyama questa distanza è di quasi 4,5 metri. Per il sistema nervoso sono 20 millisecondi di differenza. 60 contro 80. È lo stesso motivo per il quale in natura gli elefanti e le giraffe sono lenti. Non sono solo i muscoli, è la distanza che il segnale nervoso deve percorrere». Eppure, Wembanyama non è affatto lento, anzi. È il risultato del duro lavoro nel tempo, iniziato fin da quando era un adolescente. Francesco Cuzzolin, ex Head Strength and Conditioning Coach coi Toronto Raptors dal 2009 al 2011 e attuale Head of Performance della Reyer Venezia, parla del discorso dell’hardware e del software: «La struttura si sviluppa un po’ più tardi nei giocatori oversize, protraendosi fino ai 24-26 anni. Così devi fare in modo che il software si adatti gradualmente». Da quel momento in poi un atleta può dirsi davvero completo. A questo punto arriva un dilemma per tutti gli allenatori avversari.

Come si difende un fenomeno simile? Non esiste, ovviamente, una risposta certa. Di sicuro, «preferisci che ti batta col tiro da fuori e non andando vicino al canestro», riflette Messina, anche se «il tema più importante è decidere se preferisci averlo come primo giocatore che aiuta in difesa, oppure fargli marcare il secondo lungo, in modo che diventi automaticamente il secondo protettore dell’area». Nella metà campo offensiva, invece, fin dal suo anno da rookie nel 2023 hanno iniziato a marcarlo con giocatori molto più piccoli e rapidi. Due esempi su tutti: Alex Caruso e Jose Alvarado. L’obiettivo, infatti, è togliergli ritmo sul perimetro. Ed è qui, secondo il coach, che passerà il vero salto di qualità del francese: la pazienza. «Gli viene facilissimo tirare da tre o giocare in isolamento, e questo alimenta il personaggio. Ma per vincere le partite più pesanti, come hanno insegnato le Finals perse 4-1 contro New York, deve imparare ad abbassare il baricentro, assorbire i contatti vicino a canestro e lucrare tiri liberi come fanno i suoi colleghi più esperti». Un altro aspetto fondamentale è la resistenza allo stress fisico. Non la prevenzione degli infortuni, afferma Cuzzolin, che «non esiste, visto che c’è l’allenamento che ti permette di sollecitare il tuo corpo a certi livelli, preparando i tessuti a sopportare carichi sempre più alti, così da ridurre l'incidenza dei traumi e accorciare i tempi di recupero. Perché un atleta che non è sano smette di essere un atleta e diventa un paziente». Per Ruggiero poi, «lo sport professionistico non coincide con la salute. Il corpo di questi campioni è un'azienda e viene ottimizzato per la longevità agonistica, per farli rendere al massimo fino ai 35 o 40 anni. Cosa accadrà dopo, quando dovranno gestire una struttura superiore ai due metri e venti fuori dal campo, è una sfida che riguarda la biologia prima ancora dello sport».

Wembanyama, un esperimento in corso

Victor è un esperimento in corso tra un cervello che deve imparare a comandare un corpo sempre più grande che, semplicemente, non ha ancora finito di crescere. La grandezza di Wembanyama non va relegata alle sue singole giocate spettacolari. Il terzo tempo da centrocampo o le schiacciate a mezz’aria. Bensì alla sua capacità di durare nel tempo. «Il concetto di performance non è nel breve periodo. La performance è quanto sei in grado di sostenere un’alta prestazione per il più lungo periodo possibile», conclude Cuzzolin. Il francese funziona e altri giganti no perché i suoi muscoli e i suoi tendini si adattano bene al corpo a parità di allenamento. In più è anche già abbastanza esplosivo di natura. Il rischio, avverte Messina, è l'effetto emulazione: vedere generazioni di giovani lunghi provare a imitarlo lontano dal canestro senza possedere la stessa combinazione irripetibile di genetica e coordinazione.