La Reyer Venezia sbanca Cremona e vola in finale scudetto

CREMONA - È la Reyer Venezia l'anti Sassari. Il team veneto del coach Walter De Raffaele sbanca il PalaRadi in Gara5 superando la Vanoli Cremona con il punteggio di 79-69 e vola in finale scudetto contro la squadra guidata da Pozzecco. Lunedì 10 Giugno scatta la serie finale con Gara1 in scena al PalaTaliercio.

Venezia dominante, Cremona tradita da Crawford

Primo quarto letteralmente dominato dai lagunari che guidati da un Tonut in stato di grazia chiudono il parziale con 13 punti di vantaggio (25-12). I padroni di casa provano a reagire nel secondo parziale ma l'Umana sembra controllare e si porta all'intervallo lungo con 14 punti di vantaggio. Non cambia la musica nella ripresa con la Reyer che domina in lungo ed in largo portandosi fino al + 23 (65-42) grazie agli scatenati Watt ed Haye. Sacchetti, invece, è ancora una volta tradito dall'Mvp della stagione regolare Andrew Crawford che ha messo a referto 13 punti ma è sparito dal parquet nei momenti topici della gara. Nell'ultimo quarto la Vanoli Cremona con la forza della disperazione riesce a risalire fino al -7 (69-76) quando manca 1 minuto alla sirena finale ma il greco Bramos con la quinta tripla della sua serata mette fine alle ostilità con il definitivo 69-79.