Sergio Rodriguez verso l'Olimpia Milano, ufficiale Kelly a Trento

ROMA - Tra ufficializzazioni e indiscrezioni iniziano i primi colpi importanti per quanto riguarda il mercato del basket italiano. La notizia di giornata arriva dalla Spagna ed è relativa al playmaker della nazionale iberica Sergio Rodriguez che sarebbe a un passo dall'Olimpia Milano di Ettore Messina. Dopo il divorzio dal Cska Mosca, l’ex Philadelphia avrebbe accettato l'offerta dell'Armani Exchange. Il 33enne play spagnolo andrebbe a ritrovare il coach Ettore Messina che lo ha guidato quasi dieci anni fa al Real Madrid.





Wilson a Cantù, Kelly si accasa a Trento

In giornata sono arrivate anche due ufficializzazioni, una per Cantù, l’altra per la Dolomiti Energia Trentino. La formazione lombarda ha ufficializzato questa mattina l’arrivo dello statunitense Jeremiah Wilson, ala di 204 centimetri per 98 chili in possesso del passaporto portoghese. Wilson è reduce da una stagione a Nantes, in Francia, dove ha chiuso al primo posto della classifica dei rimbalzisti del campionato di Pro B. In Italia, nella stagione 2017-’18, l’ala ha vestito i colori dell’Andrea Costa Imola Basket. La Dolomiti Energia Trentino ha ufficializzato l’acquisto di Rashard Kelly, ala statunitense, classe 1995, che ha giocato la scorsa stagione nel campionato VTB russo con il Parma Basket Perm.