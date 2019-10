Serie A: Brindisi ferma Brescia, Sassari passa a Trento

ROMA - Vittoria in trasferta per Banco Sardegna Sassari nella terza giornata del campionato di basket di Serie A. La Dinamo trova il successo a Trento vincendo 76-73 e allunga in classifica: è ancora imbattuta ed è in vetta alla graduatoria del campionato. La squadra di Pozzecco si aggiudica il big match sul campo della Dolomiti Energia Trentino in uno dei due anticipi del terzo turno di Serie A grazie alla tripla a fil di sirena di Curtis Jerrels. Per Trento si tratta della sconda sconfitta di fila dopo il ko in Eurocup con il Galatasaray.

Brindisi batte Brescia 88-78

Dopo il successo contro l'Olimpia Milano e la vittoria in Eurocup con il Kazan, si ferma Brescia. La Leonessa perde in casa dell'Happy Casa Brindisi al Palapentassuglia. La formazione pugliese ha vinto 88-78 e ha ottenuto la seconda vittoria di fila dopo quella a Roma.