Serie A, troppa Sassari per Roma: termina 108-72

SASSARI - Facile successo per il Banco di Sardegna che, nell'anticipo della settima giornata della regular season di Serie A, ha battuto la Virtus Roma per 108-72. Gara a senso unico, dominata per tutti e quaranta i minuti dai padroni di casa che vincono meritatamente. Parte forte la Dinamo che domina nel pitturato e allunga subito nel primo quarto. Roma non trova le certezze, soprattutto per un Dyson non proprio in serata. I ragazzi di Pozzecco se la godono e diventano devastanti con la fragile difesa del quintetto di Bucchi. L'unico a provarci è Kyzlink che chiude il match con 23 punti, per i biancoblu Pierre chiude con 19 punti e Bilan con 16. Ora per Sassari secondo posto in solitaria, mentre Roma resta all'undicesimo posto.

