Serie A, Cremona vince sul campo di Trento e rientra in zona playoff

TRENTO - Nella partita delle ore 12.00 della nona giornata di Serie A di basket. Cremona supera in trasferta Trento 79-89. E' stato un match molto equilibrato tra le due squadre. Nel corso del primo quarto gli ospiti hanno chiuso in vantaggio di un punto. All'intervallo è sempre la Vanoli ad essere avanti. Si va al riposo, infatti, sul 43-44 per il quintetto guidato da Meo Sacchetti. I padroni di casa non riescono a rifarsi sotto nel corso della terza frazione di gioco con Cremona che incrementa il vantaggio (63-66). Il finale è tutto appannaggio degli ospiti che riescono a chiudere con dieci punti di vantaggio nei confronti dei padroni di casa. Per la Vanoli ben cinque giocatori in doppia cifra. Stojanovic, Happ e Akele autori di 14 punti a testa mentre Saunders e Matthews hanno chiuso rispettivamente a 13 e 16. A Trentino, invece, non sono bastati i 25 punti di Alessandro Gentile. Cremona, grazie a questi due punti, rientra in zona playoff.