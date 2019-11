Serie A, Milano si aggiudica il big match con Sassari

ROMA - Vittoria fondamentale per la squadra di Ettore Messina nell'anticipo della decima giornata di Serie A. L'Olimpia guidata da un super Nemanja Nedovic, che chiude con 14 punti, e un immenso Luis Scola, top scorer con 15, si aggiudica il big match contro Sassari per 90-78 e continua la scalata alla classifica. La banda del "Poz" ha regalato la consueta prestazione di cuore, grinta e precisione balistica, ma non è bastato il solito Dyshawn Pierre per evitare il ko. Un match intenso condotto dai meneghini fino al terzo quarto, quando il Banco di Sardegna riesce a passare avanti sul 59-62, e poi vinto negli ultimi dieci minuti davanti ad uno splendido Forum di Assago. Si interrompe la rinocorsa dei sardi alla Virtus Bologna che continua a guardare tutti dall'alto.

Serie A, i risultati

Cremona-Trieste 88-78

Nell'altro match che fa da antipasto alle gare serali, Cremona si impone su Trieste per 88-78. Regna l'equilibrio nella prima frazione con i due quintetti appaiati sul 22-21 e lo spartito non cambia fino all'intervallo lungo con il risultato di perfetta parità (38-38). Al ritorno sul parquet i padroni di casa, presi per mano da Happ, iniziano ad allungare, ma gli ospiti non mollano e provano a restare in tutti i modi a contatto grazie anche ad un ispirato Da Ros. Negli ultimi dieci minuti, però, esce fuori la voglia di vincere della Vanoli che allunga sul +10 con Sotjanovic e mette in cassaforte il risultato.