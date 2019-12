Sassari domina 101-79 a Treviso e consolida il secondo posto

TREVISO - Sassari a valanga su Treviso nel posticipo della giornata di Serie A1 di basket. Con il punteggio di 101-79, infatti, Sassari si tiene il secondo posto in solitaria e va all'attacco della Virtus Bologna che proprio i sardi hanno battuto nettamente poco primo di Natale. Questa gara che si è giocata al PalaVerde non è mai stato un problema per la squadra sarda che ha dominato fin dal primo quarto che ha chiuso con 9 punti di vantaggio ed un parziale di 29-18. Grandissima la prova offensiva dei ragazzi di Pozzecco che sfondano quota 100 punti e giocano sempre al massimo. All'intervallo, infatti, Sassari è sopra di 15 punti con il match già in tasca. Nonostante questo, i sardi allenati da Pozzecco non si fermano e anche nella seconda frazione aumentano il proprio vantaggio realizzando sempre più di 20 punti in ciascun periodo. Con 22 punti di vantaggio, Sassari esce alla grande da questa trasferta conquistando due punti che danno energia positiva per il prossimo match, in casa, contro Cremona.