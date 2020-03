Coronavirus, Legabasket: "La Serie A riprende, ma servono aiuti economici"

BOLOGNA - La Serie A di basket, dopo un turno di stop complessivo, il prossimo fine settimana torna regolarmente in campo. Lo annuncia la Legabasket che accetta le limitazioni imposte dalle autorità. In Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, quindi, le gare saranno a porte chiuse: "Laddove nei prossimi giorni si rendesse necessario un prolungamento di queste limitazioni – si legge in un comunicato - i club chiedono già da ora alla Federazione e al Governo di insediare un tavolo di lavoro dove affrontare l'adozione delle misure economiche necessarie per consentire alle società di fare fronte a una situazione che, se prolungata, rischia di mettere in serio pericolo la sostenibilità del movimento. I club ringraziano il presidente federale Petrucci per avere già evidenziato al Ministro per le politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora le difficoltà finanziarie che stanno affrontando in queste settimane".