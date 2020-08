Polisportiva Roma, Friedkin tentato dal basket

NEW YORK - Nove anni fa c’erano Ray Allen e Kevin Garnett, adesso James Harden e Russell Westbrook. L’arrivo di un miliardario americano alimenta puntualmente la grande speranza romana: che all’acquisto della As Roma, possa aggiungersi, in futuro, quello della Virtus per creare una Polisportiva sul modello Barça e Real Madrid. Senza dimenticare che anche la Lazio è strutturata come polisportiva. Jim Pallotta era legato ai Boston Celtics, e l’equazione venne facile. Nacquero suggestioni, qualcuno parlò di gemellaggio, con scambi di giovani e nascita di una Academy. La cosa non decollò mai. E ora? Dan Friedkin ama il basket, è sponsor degli Houston Rockets, che giocano alla Toyota Arena, nel 2017 provò ad acquistare la franchigia, offrendo due miliardi di dollari, ma venne battuto da un italoamericano, Tilman Fertitta.

L'ipotesi Polisportiva Roma con la Virtus

Con la Virtus basterebbe molto, molto meno: in estate il proprietario, Claudio Toti, aveva messo in vendita la società. Gli advisor si erano mossi per trovare un acquirente. Prezzo intorno ai 750.000 euro. Altri 2-3 milioni sarebbero serviti per coprire la prima stagione. Scadenza 15 luglio: non si è presentato nessuno. Toti ha deciso di restare per non far sparire il basket, ma non ha smesso di immaginare un futuro nuovo. Il presidente della Virtus è il tipo che un giorno di Ferragosto di alcuni anni fa, seduto su una panchina in una deserta Villa Balestra, ai Parioli, si fermò a osservare un ragazzino giocare da solo a basket. Toti si alzò, si avvicinò alla ringhiera che delimitava il campo e chiamò il ragazzino con stile d’altri tempi: «Giovane, vieni qui». Chiese dove avesse imparato, se avesse una squadra, poi si presentò, per fargli i complimenti. Quel ragazzino è finito nella Varsity di una high school americana, mentre dagli Usa arriverà un texano che potrebbe rappresentare una speranza più grande. L’unica possibilità di salvezza per la Virtus è legarsi alla proprietà della Roma. Per tutti gli sport che non sono calcio, sopravvivere nella Capitale è quasi impossibile: il progetto di una Polisportiva potrebbe inglobare il basket, e inserire le partite in un palinsesto che non verrebbe cannibalizzato dal calcio. Un contatto, probabilmente, ci sarà in futuro, ma non ora. [...]

