Milano a valanga, Virtus Roma ko a Brindisi. In testa in cinque

ROMA - Armani Milano, Reyer Venezia, Allianz Trieste, Virtus Bologna e Varese volano in vetta alla classifica della Serie A di basket dopo due giornate. Dopo il bel debutto contro la Fortitudo Bologna, la Virtus Roma crolla a Brindisi contro l’Happy Casa, che vince 92-67: i pugliesi conducono le danze sin dalla palla a due mettendo a referto 22 punti di Harrison, 12 di Thompson e 11 di Gaspardo. Nel tabellino dei romani spiccano i 18 punti e 7 rimbalzi di Wilson, poi 13 punti di Robinson e 11 di Baldasso.

Milano super, Sassari ko con Trieste

Milano ha dato l’ennesima prova di forza imponendosi 104-64 sulla De Longhi Treviso. L’Armani conduce il match per tutti i 40 minuti, trascinata da 25 punti e 12 rimbalzi di Leday, 15 punti di Shields. Tra i veneti non bastano i 17 punti di Mekowulu. Larga vittoria in trasferta per Venezia, 83-66 sul parquet della Vanoli Cremona: i lagunari dilagano già nel primo quarto e poi gestiscono il punteggio, grazie a 15 punti di Chappel, 14 di Tonut e Watt. A Cremona non bastano 19 punti di T.J. Williams, miglior realizzatore del match. Trieste si impone di misura, 74-72, in casa del Banco di Sardegna Sassari con i ragazzi di Pozzecco che partono fortissimo nei primi dieci minuti poi crollano nel secondo quarto, pur andando al riposo in vantaggio di due punti (37-35). Nella seconda metà di gara Trieste completa il sorpasso grazie a 20 punti di Fernandez e 14 rimbalzi, in gran parte difensivi, di Grazulis.

Teodosic ne firma 19

Vittoria a fil di sirena per la Virtus Bologna, 81-80 in casa della Germani Brescia, in un match sempre in equilibrio per tutti i 40 minuti: tra gli emiliani 19 punti di Teodosic e 10 punti con 10 rimbalzi di Weems; a Brescia non bastano 24 punti di Chery. Anche l’Openjobmetis Varese, trascinata da 20 punti di Douglas, si impone in trasferta, 88-83 sulla Fortitudo Bologna. Nell'ultima gara di giornata Cantù piega Pesaro 81-72 con Smith che firma 18 punti e 10 assist.