Poeta super trascina la Vanoli, prima gioia per la Fortitudo

BOLOGNA - La Segafredo Virtus Bologna manca l’occasione di restare in testa a punteggio pieno nella terza giornata di Serie A, perdendo malamente in casa con la Vanoli Cremona, che si impone 95-92 in un anticipo del sabato sostanzialmente a senso unico per mezz’ora. Alla Segafredo Arena le Vu Nere di Djordevic vengono surclassate nel primo quarto da Cremona, che chiude il parziale in vantaggio di 10 punti e va all’intervallo lungo sul +11 (47-36 per la Vanoli). Il quintetto di coach Galbiati allunga ulteriormente il distacco a +21 nel terzo quarto per poi rischiare la clamorosa rimonta della Virtus negli ultimi dieci minuti, chiusi con un punteggio parziale di 33-15 per Bologna. Nel tabellino spiccano i 22 punti di Teodosic e i 16 di Adams nella Segafredo Virtus, mentre, nella Vanoli, il playmaker Peppe Poeta firma 28 punti, con uno straordinario 7 su 8 da tre, e Hommes mette a referto 23 punti.

La Fortitudo domina Trento

Nel secondo match del sabato, sempre a Bologna, la Fortitudo ottiene il primo successo del suo campionato piegando la Dolomiti Energia Trentino 93-70 in un incontro condotto sempre dai padroni di casa. Sul parquet della Unipol Arena i ragazzi di coach Meo Sacchetti concludono il primo quarto sul +7 per poi andare all’intervallo di metà gara sul 48-34. Il quintetto di Brienza ha un sussulto soltanto nel finale, quando gli emiliani mollano un po’ gli ormeggi a vittoria ormai al sicuro. Nella Fortitudo Bologna 21 punti di Fantinelli e 18 di Aradori, nel tabellino di Trento 17 punti di Maye e 13 di Williams.