Basket, Cremona e Trentino vincono gli anticipi su Varese e Pesaro

ROMA - La quarta giornata del campionato di basket di Serie A si apre con il successo della Vanoli Cremona sull’Openjobmetis Varese con un eloquente 80-67 nel primo dei due anticipi del sabato. I ragazzi di coach Galbiati prendono il largo nei primi 20 minuti di gara (47-33) per poi gestire nella seconda metà. Cremona è trascinata da 17 punti di Hommes e T.J. Williams (che mette a referto anche 9 rimbalzi), alla formazione ospite non bastano i 24 punti di Scola e i 18 di Strautins.

Prima vittoria per la Trentino

Primi punti in campionato per la Dolomiti Energia Trentino, che si impone 71-57 a Pesaro sulla Carpegna Prosciutto. La formazione di Brienza prende il largo nel primo quarto (16-8) per poi contenere la reazione di Pesaro e dilagare negli ultimi dieci minuti: Trento è trascinata da 17 punti di Maye e 15 di JaCorey Williams, nel tabellino della Carpegna Prosciutto spiccano i 15 punti di Cain.

