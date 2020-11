Derby a Milano, battuta Cantù. Roma, altro passo falso a Varese

Dopo la vittoria di Brindisi a Sassari per 100-87 l'ottava giornata di campionato vede giocarsi lo storico derby lombardo fra Cantù e Milano, oltre che la delicata sfida, già in ottica salvezza, fra Varese e Roma.

Sassari-Brindisi 87-100, il match

Vince Milano, Cantù si arrende a Rodriguez

La favorita Milano porta a casa il derby lombardo contro Cantù ed esce dal Pala Pianella con due punti meritati. Partita equilibratissima fino al primo tempo, decisivo il break degli uomini di Messina nel terzo quarto (30-14) con cui passano avanti e ci restano fino alla fine del match. Ottava vittoria su otto per i milanesi, nelle cui fila da annotare le ottime prestazioni di Rodriguez (24 punti) e Hines (14 punti). Non bastano a Cantù le buone prove di Smith (18 punti) e di Johnson (12 punti). Finisce 71-89.

Eurocup, Trento sconfitta in volata a Gran Canaria

Varese, vittoria importante contro Roma

Sfida delicata al "PalaWhirpool" di Varese fra i padroni di casa e la Virtus Roma, con entrambe le squadre alle prese con una crisi di risultati, a cui per i capitolini si va ad aggiungere una situazione dirigenziale molto delicata che perdura da inizio anno. Parte subito forte Varese e indirizza la partita già nei primi due quarti, andando avanti di 15 all'intervallo. Nel terzo quarto Roma "rosicchia" cinque punti ma nell'ultima frazione di gara i varesini amministrano senza patemi e portano a casa la vittoria. Termina 98-88. Per Varese solide prestrazioni del solito Scola (19 punti) e di Morse (18 punti), alla Virtus non basta due sontuosi Baldasso e Campogrande (rispettivamente 26 e 25 punti).