Napoli sconfitta da Venezia: McDuffie e Parks non bastano

NAPOLI - Dopo lo stop per Covid torna in campo Napoli, ma nel recupero del 19° turno arriva una sconfitta per 81-76 contro Venezia. Colpo importante per la Reyer che aggancia gli azzurri in classifica grazie ad una partita controllata a lungo con i ragazzi di Sacripanti tenuti sempre a debita distanza. Theodore e Sanders conducono i lagunari finao al +10 del terzo quarto, poi arriva un parziale di 12-2 nei primi 6' del quarto finale targato Parks e McDuffie (mattatori della serata per i padroni di casa con 21 e 26 punti) che rimette tutto in perfetta parità sul 67-67. Nel finale però è più lucida la squadra di De Raffaelle con un Watt in doppia doppia (16 punti e 11 rimbalzi) e la tripla a 8 secondi dalla sirena di Stone, si porta a casa il risultato.