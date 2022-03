Colpo Virtus Bologna, ufficiale l'arrivo di Daniel Hackett

BOLOGNA - Era nell'aria da giorni ma adesso è ufficiale: Daniel Hackett è un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Il giocatore negli ultimi giorni, dopo aver ottenuto il permesso dal Cska Mosca di tornare in Italia, ha discusso con il club russo la risoluzione del contratto ed una volta ottenuto il matrimonio con le V-Nere è stata pura formalità con contratto fino a giugno 2024. Un doppio colpo per i bianconeri perché Hackett potrà giocare sia in campionato che anche in Eurocup in quanto la dead-line del mercato è fissata all'8 marzo. L'arrivo dell'ex Olimpia va a rafforzare maggiormente il pacchetto esterni di coach Scariolo insieme a Milos Teodosic, Alessandro Pajola e Nico Mannion.