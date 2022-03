Serie A, Fortitudo corsara a Treviso: vittoria 99-93 all'overtime

TREVISO - Nell'anticipo della 21ª giornata la Fortitudo Bologna torna a vincere e lo fa per 99-93 a Treviso dopo un tempo supplementare per grazie alle giocate di Branden Frazier (20 punti) e Charalampopoulos. Solido primo tempo della Effe che chiude i primi 20 minuti avanti 40-34 con un ottimo Procida da 13 punti ed il controllo del pitturato (11/14, 78%), mentre sono 12 i punti per Dimsa nella fila di Treviso. Bologna ha il pallino del gioco, tocca anche il +10 sul finire del 3° quarto ma i padroni di casa non stanno a guardare: break di 9-0 per aprire l'ultima frazione per il +1 (63-62). Il match vive sull'equilibrio ed il finale è thriller: sull'80-80 Groselle stoppa Sims a 15" ma Frazier sulla sirena non trova il canestro della vittoria, overtime! Il copione del supplementare è lo stesso della partita, la Fortitudo prova a scappare (93-86) e Treviso non molla con la tripla di Imbrò per il -2 (93-91) a 41". A salvare la banda di coach Martino ci pensa Charalampopoulos con il bell'appoggio del +4 a 23" su assist di Durham. Benzing chiude dalla lunetta.