Serie A, Bendzius trascina Sassari. Cremona batte Napoli 96-93

Nel recupero della 19esima giornata di Serie A, la Dinamo Sassari si impone in trasferta all'Allianz Dome battendo Trieste con il punteggio di 89-75. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso in vantaggio di 2 punti (21-19), i sardi cominciano a prendere il largo nel secondo e nel terzo periodo, chiusi rispettivamente sul 27-17 e 24-16. Sugli scudi, il lituano Eimantas Bendzius, autore di 26 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Per i padroni di casa, invece, buona prova dell'argentino Marcos Delia (14 punti, 4 rimbalzi e 1 assist). Nell'altro match di recupero della serata (per la 20esima, in questo caso) vince a sorpresa sul parquet casalingo del PalaRadi la Vanoli Cremona, fanalino di coda del campionato di Serie A. I lombardi partono subito fortissimo chiudendo i primi 10' di gara avanti con il punteggio di 25-11, ma subiscono il ritorno della GeVi Napoli, che nella successiva mezz'ora di gioco si impone in tutti e tre i parziali (19-18, 34-23 e 22-20) portando dunque la sfida ai tempi supplementari sull'86-86. Per la Vanoli - vincitrice per 96-93 al termine dei 5 minuti di gioco extra - ottima prestazione collettiva, con ovvio accento sulle prove di Matteo Spagnolo, Andrea Pecchia e Dime Malik: i tre migliori realizzatori della squadra rispettivamente con 11 punti, per i primi due, e 8 per il senegalese. Ora, la Fortitudo Bologna, penultima, dista solamente 2 punti. Per la GeVi ottima prova del solito Shane McDuffie (11 punti e 2 rimbalzi).