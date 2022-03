Macura rovina l'esordio di Buscaglia: Napoli ko 83-77 con Tortona

TORTONA (Alessandria) - Alla GeVi Napoli non basta il cambio di allenatore e al PalaFerraris la Bertram Derthona le infligge la decima sconfitta nelle ultime 11 partite. Tortona sempre in controllo del punteggio e avanti fin dal primo quarto chiuso sul 24-19, con l'equilibrio spezzato dalle triple di Cain e Macura. Una tripla di Daum apre il secondo quarto e lancia avanti la Bertram che da questo momento sarà sempre in assoluto controllo fino al massimo vantaggio di +13 a metà secondo quarto . Il nuovo Napoli di Buscaglia, all'esordio in panchina al posto di Sacripanti, non riesce a rientrare in partita e il terzo quarto si chiude con Derthona avanti 66-55 . Nell'ultimo quarto Napoli con orgoglio prova comunque a rientrare in partita e trascinata dall'americano Rich firma subito un parziale di 0-7 ed arriva fino al -3 con ancora 3 minuti da giocare, ma è ancora Macura a prendere per mano la Bertram e rimettere il vantaggio a distanza di sicurezza per l'83-77 finale. Macura con 25 punti è il top scorer: per Derthona anche i 14 punti di Filloy e gli 11 di Caim e Daum , mentre per Napoli si segnalano i 15 a testa di Rich e Velicka e i 14 di Zarini .

Treviso batte Trento 78-73 e si tira fuori dalla zona retrocessione

La Nutribullet Treviso torna al Palaverde per ospitare la Dolomiti Energia Trentino per la 23esima giornata di serie A in un match molto importante in chiave salvezza. Dopo un buon inizio dei padroni di casa trascinati da una tripla di Imbro e dai canrstri di Chillò salgono subito 11-3 ma Trento con le triple di Reynold e i canestri di Bradford rimette in equilibrio la partita. Il primo quarto si chide con il canestro di Dimsa per il 21-20 dei padroni di casa. Bortolani e Akeke a suon di triple spingono avanti Treviso ad inizio del secondo quarto e alla sirena dell’intervallo i padroni di casa conducono 47-39. Con un parziale di 0-8 Trento prova a rientrare in partita e grazie anche ad un black-out di Treviso che per 4' minuti resta a secco sul tabellone, aòlla fine del terzo quarto la partita è riaperta: 58-53. Bortolani e Jones respingono il forcing di Trento prendono per mano i compagni per chiudere 78-73. La Nutribullet porta a casa un'importante vittoria in chiave salvezza inguaiando Trento. 17 punti a testa per Jones e Bortolani mattatori per Treviso, solo Flaccadori si salva per Napoli.