Serie A: Virtus Bologna, rimonta da brividi contro Venezia. Crolla Milano

BOLOGNA - La domenica della 23ª giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Virtus Bologna, che schiaccia Reyer Venezia per 81-77 dopo una rimonta da brividi. Sotto nel punteggio fino all'ultimo quarto, con un parziale di 58-63, la Segafredo ribalta la partita e si porta in vantaggio con distacco. Crolla invece l'Olimpia Milano, con un'inarrestabile Brescia che ottiene l’undicesima vittoria consecutiva e ferma la prima in classifica, che viene raggiunta proprio dalla Virtus Bologna a 36 punti. Grazie ad uno scatenato Mitrou-Long (22 punti) la squadra di Alessandro Magro vince per 82-74. Vince anche Pesaro che grazie ai 26 punti di Sanford piega Varese per 87-76. Torna a vincere Brindisi che dopo due sconfitte di fila piega con facilità Cremona per 87-65. Reggio Emilia piega invece Sassari dopo un tempo supplementare con Bendzius che firma il 71-71 a 11 secondi dalla sirena: nel tempo supplementare una tripla di Baldi Rossi e un gioco da quattro punti di Strautins decidono l'incontro. Infine la Fortitudo sbanca l’Allianz Dome di Trieste per 85-77 e si stacca così dall'ultimo posto, occupato ora da Cremona.