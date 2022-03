Napoli, risolto il contratto di Lynch: in arrivo Gudaitis?

NAPOLI - Momento non semplice per la Gevi Napoli reduce da 10 sconfitte nelle ultime 11 partite, compagine partenopea vuoel difendere la permanenza in Serie A ed è intervenuta sul mercato. Infatti è ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con il lungo Reggie Lych, preso in corso stagione per sostituire l'infortunato Frank Elegar. Napoli che avrebbe già il colpo in tasca, infatti nei prossimi giorni dovrebbe fare il suo ritorno in Serie A Arturas Gudaitis (ex Olimpia Milano): il lungo lituano ha lasciato lo Zenit San Pietroburgo ad inzio del conflitto tra Russia ed Ucraina, la Gevi è in trattativa avanzata con il giocatore. I ragazzi di coch Buscaglia scenderanno in campo domenica in casa contro la Happy Casa Brindisi (ore 17).