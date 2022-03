Napoli torna al successo: battuta Brindisi. Ok Sassari e Venezia

Basket, segui LIVE i risultati sul nostro sito

Napoli torna al successo: Brindisi ko

Harrison e Udom piazzano un break che porta Brindisi sopra di sei punti, ma Rich con un canestro in penetrazione regala a Napoli il -4 sul 22-18 alla fine del primo quarto. La squadra di Buscaglia rientra in campo con convinzione, e in avvio firma un 8-0 che mette Brindisi spalle al muro. I canestri di Clark e Redivo riportano i pigliesi in parità sul 33-33, ma Parks infiamma il PalaBarbuto con le sue giocate e permette alla Gevi di andare al riposo lungo sul 39-38. Al rientro in campo Napoli approfitta dei tanti passaggi a vuoto della Happy Casa, scappa via in doppia cifra di vantaggio e chiude sul +13 (64-51) il terzo quarto. In avvio di ultimo periodo Brindisi diminuisce il divario a -9 (67-58), ma Rich e Marini piazzano il break decisivo per i campani che vincono 79-69.

Napoli: Zerini 11, McDuffie 11, Vitali 2, Velicka 3, Parks 22, Marini 6, Uglietti, Lombardi 4, Rich 20, Totè ne.

Brindisi: Adrian 1, Zanelli 1, Harrison 18, Visconti 3, Gaspardo 8, Redivo 10, De Zeeuw 2, Clark 4, Udom 8, N. Perkins 14, Antonaci ne, De Donno ne.

Sassari beffa la Fortitudo: decisivi Kruslin e Bilan

La Dinamo Sassari soffre per tutto il match ma batte in rimonta la Fortitudo Bologna, che non riesce a dare continuità al successo della scorsa settimana contro Trieste e resta penultima. La squadra di Martino parte forte al Pala Serradimigni, e grazie ad un ispirato Frazier chiude il primo quarto avanti 27-19 e reagisce nel secondo alle offensive dei padroni di casa guidate da Bilan e Kruslin, andando al riposo lungo in vantaggio di 54-47. Nel terzo periodo però Bendzius scalda la mano, l'attacco bolognese non trova più soluzioni vincenti e la squadra di Bucchi piazza un parziale di 21-13 che rimette tutto in discussione. Nell'ultimo quarto non bastano alla Effe le giocate di Aradori che tengono i bolognesi sotto di tre fino a 2' da giocare: Bilan e Gentile trovano i canestri dell'allungo e conducono i sardi alla vittoria: finisce 85-79.

Sassari: Bilan 16, Logan 9, Robinson 12, Kruslin 19, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Burnell, Bendzius 14, Gentile 5, Diop 10.

Fortitudo: Frazier 15, Manna, Aradori 18, Durham 4, Mingotti, Zedda, Benzing, Feldeine 10, Fantinelli, Charalampopoulos 15, Groselle 16, Borra 1.

Brooks decisivo nel successo di Venezia contro Tortona

La Reyer Venezia ringrazia un ottimo Brooks e batte 69-61 in casa la Bertram Tortona: match equilibrato e dal punteggio molto basso nel primo tempo, con le due squadre che chiudono il primo quarto 13-13 e col tabellone che al riposo lungo recita 28-26 per la squadra di De Raffaele. Nel terzo periodo però l'attacco veneto mette il turbo e guidata da Watt e Brooks piazza il parziale decisivo di 28-13, che rendono vani nell'ultimo quarto gli assalti dei piemontesi che trascinati da Macura arrivano fino al -3 a 3' dal termine ma soccombono sotto di Theodore nel finale.

Umana Reyer Venezia: Stone 8, Bramos 5, Tonut 10, Daye 1, De Nicolao 5, Sanders 2, Mazzola 2, Brooks 16, Theodore 8, Cerella ne, Morena ne, Watt 12.

Bertram Yachts Tortona: Mortellaro ne, Wright 6, Rota ne, Cannon 3, Tavernelli 2, Armanino ne, Mascolo 4, Severini 6, Sanders 5, Daum 7, Cain 6, Macura 22.