Mitoglou positivo al doping: l'Olimpia Milano vuole fare chiarezza

MILANO - È nei guai il greco Kostantinos "Dinos" Mitoglou, ala-pivot dell'Armani Milano, trovato positivo a un controllo antidoping in Eurolega, in occasione del match vinto in trasferta sul Panathinaikos Atene per 76-75 il 4 marzo scorso: "Appreso della positività riscontrata nell’atleta Dinos Mitoglou durante un controllo antidoping amministrato il 4 marzo scorso dopo la gara di EuroLeague contro il Panathinaikos Atene, la Pallacanestro Olimpia Milano ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e si riserva ogni altra valutazione non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull’episodio", scrive il club meneghino in una nota ufficiale.