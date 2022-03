Trieste, ingaggiato Jason Clark fino a fine stagione

TRIESTE - Torna in Italia Jason Clark, ingaggiato dall'Allianz Trieste fino al termine della stagione. Play-guardia classe 1990, originario di Arlington, in Virginia, già nel 2019-2020 era sbarcato in Italia e nel massimo campionato è stato uno dei migliori giocatori della stagione di Varese sfoderando prestazioni con 11.3 punti di media segnati. Nel 2020-2021 Clark ha scelto Torino e la Serie A2, mentre prima di arrivare a Trieste in questa stagione ha giocato al Tsmoki-Minsk rendendosi protagonista del successo in Coppa di Bielorussia, vittoria impreziosita dalla conquista del titolo di MVP.