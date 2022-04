Treviso, Marcelo Nicola è il nuovo allenatore

Marcelo Nicola, il cammino da allenatore

Per tre stagioni ha ricoperto il ruolo di assistant Coach della Benetton Basket dal 2007 al 2010. Dopo due stagioni nelle giovanili dal 2012 al 2014 si sposta in Spagna sulla panchina del Murcia in Liga ACB, prima da assistente e poi da Head Coach. La conquista di una insperata salvezza in ACB proietta Nicola nella stagione successiva in Lituania, sulla prestigiosa panchina del Lietuvos Rytas. Chiusa l'esperienza baltica, nel 2016/17 è vice allenatore all'Hapoel Gerusalemme dove con coach Pianigiani vince il titolo israeliano, l'anno successivo 2017/18 è assistant coach in Germania nell'ambizioso Brose Bamberg. Nel 2019 il rientro in Italia in Serie A2 per chiudere la stagione da capo allenatore sulla panchina di Forlì, poi dal 2019 al 2021 Marcelo torna nei Paesi Baschi per allenare due stagioni il San Sebastian con cui vince la Coppa Princesa de Asturias nel 2020.