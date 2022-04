Olimpia Milano, è emergenza: 4 positivi e Datome operato

MILANO - L'Olimpia Milano si prepara all'ultima di regular season in Eurolega (giovedì 7) e al big-match di campionato a casa della Virtus Bologna (domenica 10) in situazione d'emerga. Comunicato ufficiale di oggi la positività al coronavirus riscontrata in 4 membri nel gruppo squadra dopo gli ultimi test effettuati prima della partenza per Villeurbane. Oltre al covid coach Ettore Messina deve fare i conti con gli infortunati, Gigi Datime non sarà disponibile per le prossime tre settimane. Il giocatore azzurro, come recita il comunicato Olimpia, è stato: "Sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per la rimozione di un frammento osseo, in seguito a trauma accusato durante il primo quarto della gara di Sassari".