Serie A, Brindisi crolla nel 4° periodo e Trento vince con super Flaccadori

TRENTO - L'Aquila Trento apre la 26ª giornata di campionato strappano un prezioso referto rosa nella lotta Playoff, battuta l'Happy Casa Brindisi 96-78 con un grande Diego Flaccadori e 2-0 negli scontri diretti proprio contro la "Stella del Sud". L'ex Bayern Monaco chiude a referto con 30 punti di cui 17 nell'ultima frazione decisiva per l'esito del match. Partita equilibrata, Brindisi prova nel 2° quarto la fuga sul +10 (23-33) ma Trento chiude sotto di 2 al riposo lungo (43-45) e ed entra avanti 67-64 negli ultimi 10 minuti dove Flaccadori si scatena. L'azzurro realizza 17 punti, Brindisi non trova più la via del canestro ed il 7-0 tutto firmato Caroline chiude la partita sull'89-76 a 2'10" dalla sirena finale. Trento ha dominato l'ultimo periodo 29-14.