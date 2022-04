Brescia, ufficiale il colpo John Brown

BRESCIA - I rumors degli scorsi giorni sono diventati realtà, la Germani Brescia ha messo sotto contratto (fino al termine della stagione) l'ala americana John Brown. Brescia è in un momento d'oro in quanto reduce da 14 vittorie consecutive ma, allo stesso tempo, ha dovuto fare i conti con gli infortuni: infatti il ko di Cobbins ha costretto la Germani ad andare sul mercato e dopo la fumata nera con Kuzminskas ecco il colpo Brown. L'ex Brindisi ha giocato quest'anno in Russia con l'Unics Kazan dove stava disputando la miglior stagione in carriera, causa conflitto Russia-Ucraina il giocatore è riuscito a risolvere il contratto con i russi per accettare l'offerta di Brescia. John Brown, alla sua quarta esperienza in Italia dopo quelle con Roma, Treviso e Brindisi, vestirà la maglia numero 00.