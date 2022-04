L'Olimpia Milano non fa sconti a Cremona e vince 70-61

Basket, segui LIVE i risultati sul nostro sito

Milano archivia la pratica Cremona

Un'Olimpia Milano in pieno turnover (Hines, Delaney e Rodriguez tenuti a riposo precauzionale) ringrazia i 13 punti di Shields e batte 70-61 la Vanoli Cremona al Mediolanum Forum: nel primo quarto la squadra di Messina prova a indirizzare sutio il match piazzando un parziale di 21-14, ma nel secondo periodo Cremona non permette ai meneghini di scappare e chiude a -5 sul 35-30 grazia ad una buona difesa e ai punti di Juskevicius. Al rientro in campo dopo il riposo lungo la squadra di Galbiati mette il coltello fra i denti e guidata da Cournooh e Gallo impatta sul 39-39 dopo 3', ma Alviti e Baldasso rispondono prontamente e riportano la squadra di casa avanti. E' un canestro di Melli a far allungare l'Olimpia sul +8, con le due squadre che si affacciano all'ultimo quarto sul 53-45. Due minuti senza canestri aprono il periodo finale: è una schiacciata di Hall a portare Milano a +10, con Grant e Tarczewski che allungano fino al +18 e mettono al sicuro il risultato, nonostante i tentativi finali di recupero di Spagnolo e Cournooh: finisce 70-61, col classe 2006 Miccoli che esordisce in serie A con la maglia dell'Olimpia.

MILANO: Melli 12, Tarczewski 6, Hall 8, Shields 13, Alviti 6, Grant 11, Ricci 7, Baldasso 5, Daniels 0, Bentil 2, Miccoli 0, Leoni 0.

CREMONA: Dime 8, Spagnolo 8, Tinkle 11, Cournooh 7, Agbamu 0, McNeace 3, Gallo 7, Poeta 0, Errica 1, Kohs 5, Zacchigna 0, Juskevicius 11.