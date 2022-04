VARESE - All'indomani del pesante ko interno subito, con il punteggio di 92-76, per mano di Trieste, Varese annuncia che Johan Roijakkers non è più il coach della Pallacanestro Varese. Il tecnico, si legge in una nota del club lombardo, è stato sollevato dall'incarico "a causa di una condotta non in linea con i princìpi del club. La società comunica, inoltre, di aver affidato la guida tecnica della squadra ad Alberto Seravalli".