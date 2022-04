Serie A, Teodosic indica la via e la Virtus Bologna batte Tortona

BOLOGNA - La Virtus Bologna sfata il tabù Derthona e riesce finalmente a batterla nell'anticipo della 28ª giornata di campionato. Alla Segafredo Arena finisce 101-83 per la 14ª vittoria consecutiva, Milos Teodosic mattatore del match con 16 punti e 13 assist oltre al solito Mo Jaiteh da 23 punti. Tortona comincia subito il match a marce alte toccando il +11 (46-35) a metà 2° quarto ma Teodosic si carica sulle spalle e grazie alla sua tripla sulla sirena i campioni in carica vanno al riposo lungo sotto 53-49: il serbo (11 punti) e Jaiteh (14 punti) sono state le colonne della Segafredo contro le fiammate degli ospiti specie da dietro l'arco (8/18). La partita rimane equilibrata ma la Virtus fa valere la sua qualità, fa suo il 3° periodo per 29-14 per entrare nell'ultima frazione sul 78-67 con Jaiteh sempre versione totem ma con il duo azzurro Pajola-Mannion sugli scudi. Tortona prova a restare in scia ma sul -7 Sanders sbaglia la tripla del possibile -4 e la Virtus lo punisce: tripla di Teodosic e schiacciata di Jaiteh, un 5-0 per il +12 (92-80) a 4' dalla fine che manda i titoli di coda.