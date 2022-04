Serie A, Lamb salva Pesaro a Trento! Bene Milano

Milano, Daniels e difesa per battere Reggio Emilia

L'Olimpia Milano apre la 28ª giornata di campionato espugnano l'Unipol Arena di Casalecchio per 67-63 contro una Reggio Emilia che paga la brutta serata da dietro l'arco (3/26). Milano comincia molto bene la partita che vede nel tiro pesante il fattore chiave dei primi 20 minuti: 5/13 per l'Olimpia mentre 0/10 per i padroni di casa che al riposo lungo inseguono sul 39-29 dopo aver toccato anche il -12. Milano resiste agli assalti dell'Una Hotels che continua la sua serata negativa al tiro pesante, tanto che non riesce a segnare nei primi 4' del 4° periodo con gli ospiti che scappano sul 59-50. A 2'30" Daniels realizza la sua quarta tripla della serata per il +8 (64-56) ma Strautins non ci sta: 5 punti consecutivi dell'ex Varese che rianima la partita potando i suoi sul -3 (66-63) a 52" dalla sirena finale. Baldasso sbaglia la tripla del ko ma Strautins questa volta non riesce a punire gli avversari: tripla sbagliata e dalla lunetta Grant fa 2/2 per mandare i titoli di coda. Per coach Messina un solo giocatore in doppia cifra ovvero Troy Daniels con 4/5 da 3.