La Fortitudo si arrende a Varese, Brescia piega Cremona

Brescia passa facile a Cremona

Brescia vince comodamente sul parquet di Cremona grazie alla solita prestazione di squadra condotta da Mitrou-Long e Della Valle. Partita subito indirizzata nel primo quarto che si chiude 28-19 per gli ospiti. Alla serata della Germani partecipano anche Petrucelli, Burns e Moore e il vantaggio resta largo all'intervallo (39-47). La Vanoli prova a reagire con Tinkle, Juskevicius e un McNeace in doppia doppia, ma il gap non si riduce e all'ultima sirena il tabellone registra 88-76 per la formazione di Magro, quinto ko consecutivo per i ragazzi di Galbiati.