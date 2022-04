Serie A, il debutto dell'arbitro ucraino Ryzhyk

VARESE - Prima gara ufficiale nel campionato italiano di Serie A per l'arbitro ucraino Boris Ryzhyk, che lo scorso 24 febbraio, allo scoppio della guerra nel suo Paese, non aveva più potuto far ritorno a Kiev dalla trasferta in Grecia. Ryzhyk, dopo la decisione della FIP, arbitrerà le gare della Serie A italiana fino al termine del campionato. Il fischietto classe 1976 ha diretto domenica 25 aprile, insieme a Denny Borgioni e Andrea Bongiorni, il match salvezza tra Varese e Fortitudo Bologna che ha visto il successo dei biancorossi e la matematia permanenza in A1.