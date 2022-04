Tessitori-Teodosic show, la Virtus Bologna è aritmeticamente prima

TREVISO - Serata da incorniciare per la Virtus Bologna, che strapazza Treviso 113-76 al PalaVerde, infila la quindicesima vittoria consecutiva e conquista il primo posto matematico nella classifica di Serie A, che le assicurerà il fattore campo in tutti gli incontri dei play-off. Top scorer della sfida è Amedeo Tessitori con 17 punti, ma sono ben sette i cestisti in doppia cifra tra le fila delle V nere: al 27enne pisano si aggiungono infatti Teodosic (16), Hervey (15), Jaiteh (14), Belinelli (13), Shengelia (11) e Mannion (10). Per la Nutribullet, che resta dodicesima con 22 punti ex aequo con Trento, a +2 su Napoli e +4 sulla Fortitudo penultima, non bastano i 16 punti di Dimsa, i 15 di Green e i 12 a testa di Bortolani e Sims.