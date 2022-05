Retrocessione Fortitudo: la rivoluzione è in arrivo

BOLOGNA - Il giorno più buio è quello in cui gli errori di una gestione tecnica sciagurata ed i limiti strutturali e psicologici di una squadra assemblata in modo pessimo emergono in tutta la loro gravità. La Fortitudo che sprofonda in A2, a soli tre anni dal ritorno nel massimo campionato, non può recriminare sulla lunga serie di infortuni patiti durante l'anno, perché le sue colpe sono superiori. Il giorno dopo la retrocessione matematica, tanto attesa quanto irritante per il modo in cui è maturata, è quello del silenzio e delle prime indiscrezioni sul futuro.

Uscite La dura contestazione dei tifosi, che nel match perso domenica al PalaDozza con Napoli hanno esposto striscioni eloquenti nei confronti della società e della proprietà biancoblù, non resterà inascoltata, o almeno non lo sarà completamente: difficile pensare ad un avvicendamento alla guida della Fortitudo, ma è molto probabile, anche se non ancora ufficiale, che venga rivoluzionata l'area tecnica. Pronto ad uscire sarebbe Bebo Breveglieri, il responsabile dello scouting che nelle ultime due estati è stato protagonista di scelte di mercato scellerate, condividendone la paternità con gli allenatori di turno (così si disse), prima il ct azzurro Sacchetti e poi Repesa, fuggito dal disastro che era stato costruito già alla prima giornata, complice un malore accusato nello spogliatoio dopo il ko casalingo con la Reggiana. Con Breveglieri, anche il general manager Marco Carraretto potrebbe non fare più parte della Fortitudo della prossima stagione, mentre ancora sotto esame è la posizione di coach Antimo Martino. Titolare di un contratto senza uscite fino a giugno 2023, il tecnico molisano potrebbe anche essere confermato, nonostante il feeling con la piazza sia definitivamente scemato. Sicuramente fuori invece il vice Stefano Rajola, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022.