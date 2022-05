Treviso piega Milano e spera nei playoff: Chillo e Russell decisivi

TREVISO - Treviso piazza il colpo nel recupero del 17° turno di Serie A, supera Milano e continua a sperare in un posto nella griglia dei playoff. Messina, dopo l'eliminazione in Eurolega, resta al secondo posto alle spalle della Virtus Bologna mentre i ragazzi di Nicola si giocheranno il tutto per tutto nello scontro diretto contro Trieste. Equilibrio totale nei primi due quarti con i padroni di casa che piazzano il mini break in apertura per poi subire il ritorno meneghino, guidato da Datome, fino al 29-32 dell'intervallo. Al ritorno sul parquet è Chillo a prendersi la scena in casa Nutribullet e al suono della penultima sirena Treviso passa avanti di 1 (53-52). Nel quarto finale salgono in cattedra anche Russell e Bortolani per i trevigiani che allungano fino al massimo vantaggio di +12, Hall prova a ricucire per la formazione ospite, ma ormai è troppo tardi.