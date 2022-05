La Virtus Bologna piega Brescia: Belinelli decisivo

BOLOGNA - La Virtus Segafredo Bologna torna alla vittoria nell'ultimo turno di Serie A battendo la Germani Brescia. I bianconeri, privi di Shengelia e Teodosic, passano per 79-57 e ora si preparano per la volata scudetto nei playoff dove ci sarà anche la Leonessa oggi in campo senza i due protagonisti assoluti della stagione: Della Valle e Mitrou-Long. Le V Nere partono forte e nel primo tempo il distacco è gia ampissimo: Hervey e Weems conducono fino al +18 (42-24). La reazione ospite è affidata a Laquintana, ma nel secondo tempo sale in cattedra anche Marco Belinelli che chiuderà l'incontro con 16 punti e 2 assist. Al suono della sirena arriva il 15° successo su 15 tra le mura amiche per i ragazzi di Scariolo.