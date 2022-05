Sassari, che colpo in gara-2 dei playoff: battuta Brescia 91-85

BRESCIA - La Dinamo Banco di Sardegna Sassari compie l'impresa e vince gara-2 dei quarti di finale playoff LBA : la squadra di Bucchi, dopo il successo di Brescia in gara 1, batte la Germani 91-85 e riporta la serie in parità sull'1-1. A trascinare i sardi al successo sono i 16 punti di Bendzius e i 15 a testa di Robinson e Logan : non basta ai lombardi, che non perdevano in casa dal match contro la Virtus Bologna dello scorso 14 novembre, un buon primo quarto e i 27 punti di Mitrou-Long . Serie che adesso si sposta al Pala Serradimigni per gara 3 e gara 4, col primo dei due match in programma venerdì 20 maggio.

Basket, segui LIVE i risultati sul nostro sito

La Dinamo vince gara-2 con Brescia e porta la serie sull'1-1

La partenza sprint di Della Valle e Petrucelli nei primi 10' ( 9 e 8 punti) consente a Brescia di chiudere il primo quarto in vantaggio 24-15. In avvio di secondo periodo Sassari rientra in partita, tornando a -1 grazie ai canestri di Bendzius e Burnell. I 13 punti in sette minuti di Mitrou-Long riportano i padroni di casa in doppia cifra di vantaggio, ma ancora Burnell e Bendzius tengono in gara i sardi, con la Leonessa che va al riposo lungo in vantaggio di quattro sul 45-41. Al rientro in campo la Dinamo non sbaglia nulla, si affida alle mani di Robinson, Bendzius e Bilan, serra le fila della difesa e vola a +10 grazie al parziale di 26-12 con cui si porta sul 67-57 a 10' dal termine. Subito +13 firmato Gentile, con i lombardi che restanno aggrappati al match grazie a Mitrou-Long. Gabriel riporta il distacco a -9, ma Logan con una tripla fa nuovamente +12. Mitrou-Long però non ci sta, e con otto punti in un minuto riporta i suoi sul -2 a un minuto e mezzo dal termine. Brown fa -1 dopo l'1/2 ai liberi di Logan, Burnell con canestro+fallo riporta Sassari a +4 con 39'' da giocare. Mitrou-Long sbaglia la tripla, Bilan schiaccia il +6 e chiude il match: finisce 91-85.

BRESCIA: Gabriel 12, Mitrou-Long 27, Moore 4, Laquintana 2, Brown 8, Mobio 0, Petrucelli 19, Della Valle 10, Eboua 0, Parrillo 0, Cobbins 3, Burns 0.

SASSARI: Gentile 5, Bilan 14, Bendzius 16, Burnell 13, Kruslin 2, Robinson 15, Pitirra 0, Logan 15, Gandini, 0 Devecchi 0, Treier 0, Diop 11.