Serie A Playoff, Sassari domina Brescia e si porta sul 2-1!

SASSARI - La Dinamo Sassari non sbaglia la prima in casa e vince Gara 3 98-68 portandosi sul 2-1 contro una Brescia che ha retto un solo quarto. Primo tempo molto complicato per Brescia che perde per infortunio Della Valle dopo i primi 5 minuti di partita e, malgrado i 16 punti di Petrucelli, non riesce a contenere il duo croato di Sassari: Bilan dice 9 punti, Kruslin 15 compresa la tripla a 2" dalla sirena del 2° periodo per il 47-34 Dinamo. Il tutto in una seconda frazione dominata 24-9. I padroni di casa rientrano in campo più determinati e piazzano un 9-0 nei primi 50" per scappare sul +22 (56-34) e mandare i titoli di coda. Sardi che arrivano anche sul +34. Per coach Bucchi ben cinque giocatori in doppia cifra con 20 punti di Kruslin, 15 per Burnell, 13 a testa per Robinson e Logan ed infine 10 per Diop.