Sassari chiude la serie e vola in semifinale playoff: Brescia ko

SASSARI - E' Sassari la quarta semifinalista che conquista il pass per le Final Four Scudetto chiudendo la serie a gara 4 con il successo per 98-95 contro Brescia. Una vittoria importante per la Dinamo che si aggiunge a Milano, Virtus Bologna e Tortona, termina invece il cammino della Germani che paga a caro prezzo l'assenza di Gabriel e Della Valle. Inizio sprint dei sardi che nel primo quarto partono fortissimi arrivando anche sul massimo vantaggio di +12, per chiudere sul 30-27. All'intervallo le distanze non cambiano perchè è perfetta parità nel parziale, ma inizia ad attivarsi la macchina di Mitrou-Long (saranno 38 a referto) che prova a spronare la Leonessa. Al ritorno sul paruqet i padroni di casa mantengono il +7 grazie a Burnell e Bilan, ma nel finale gli ospiti si avvicinano pericolosamente. La forbice si riduce fino al -1 con una super doppia doppia di Cobbins per i lombardi, ma nel finale è più lucida Sassari (Mitrou-Lng fallisce la tripla del possibile overtime) e strappa il pass per la semifinale.