BOLOGNA - Si alza il sipario sui Playoff Scudetto alla Segafredo Arena di Bologna, con i padroni di casa e campioni d'Italia in carica della Virtus, che ospitano la terribile matricola Tortona, quarta neopromossa nella storia della Lega di Serie A ad andarsi a giocare una semifinale. Sorprendente la statistica prima di gara-1, con le V Nere e il Derthona Basket già reduci da quattro scontri diretti, due in campionato, con una vittoria a testa per le squadre di Scariolo e Remondino, una in Supercoppa, con i felsinei ad imporsi, e una in Coppa Italia, con i "ragazzacci" di Tortona a strappare alla Virtus la finale, poi persa con Milano. A spuntarla in questo quinto confronto stagionale, il primo della serie che portertà alla finalissima è XXX, che si impone bb-nn dopo un match combattuto punto a punto.