Playoff scudetto, Virtus Bologna in finale: Tortona ko 77-69

CASALE MONFERRATO - La Virtus Segafredo Bologna è la prima finalista dei play-off scudetto. Le 'Vu Nere' hanno chiuso sul 3-0 la serie di semifinale con la Bertram Derthona Tortona, espugnando il 'PalaFerraris' di Casale Monferrato in gara-3 per 77-69. Per gli emiliani, top scorer il centro francese Jaiteh decisivo con 17 punti e 9 rimbalzi, 15 di Teodosic e 14 di Shengelia; 11 a testa per Daum e Macura tra i piemontesi. I campioni d'Italia conosceranno domani sera la loro avversaria per lo scudetto: l'Olimpia Milano - avanti 2-0 nella serie - vola a Sassari contro il Banco di Sardegna per chiudere i giochi in gara-3. La finalissima per il tricolore avrà inizio il prossimo 8 giugno.