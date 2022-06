Milano si prende gara 1 della Finale Scudetto: Virtus Bologna ko

BOLOGNA - L'Olimpia Milano ruba subito il fattore campo alla Virtus Bologna e passa in gara 1 della Finale Scudetto alla Segafredo Arena al termine di una gara molto combattuta. Messina si aggiudica il primo atto con la solita ottima difesa e con Datome-Shields in ottima serata insieme ad un Hines da doppia doppia, per Scariolo non basta Teodosic e Shengelia, tutti e due colpiti da infortunio durante il match. Dopo 80",infatti, subito colpo di scena con l'infortunio del numero 44 bianocnero, Milano approfitta dello shock subito dai padroni di casa e sull'asse Rodriguez-Hines si porta avanti di 3. Per fortuna della Virtus il serbo recupera subito la condizione, ma alla fine del primo quarto sono le due difese a fare bella figura con il punteggio che registra il 10-13 per i meneghini. Nel secondo le due formazioni restano a contatto e si rispondono colpo su colpo fino al 27-28 che manda tutti negli spogliatoi. Al ritorno in campo Shields suona la carica con la schiacciata, il Chacho risale in cattedra e Milano piazza il primo break allungando sul +8 che porta Scariolo al timeout. L'inerzia però non cambia e gli ospiti allungano anche sul +13: serve Belinelli per interrompere il tutto con un mini parziale di 4-0. Prima dell'ultimo quarto è 40-50 per l'Armani. Si accende finalmente gara 1 e Bologna ricuce subito sul -5 con Teodosic, Rodriguez mantiene le distanze, ma Sampson prima e Shengelia poi inchiodano due schiacciate che riportano le V Nere a -2. Nel miglior momento dei padroni di casa è Datome a risollevare i suoi riportandoli a due possessi pieno di vantaggio: ancora Shengelia riduce di due punti il distacco, Teodosic inventa una tripla e riporta tutto nuovamente a -2 con 17" da giocare e Hall in lunetta che firma il 66-62 finale perchè l'ultimo attacco felsineo non produce effetti. Tra 48 ore c'è gara 2.