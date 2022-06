Brescia, è addio con Della Valle: contratto risolto

Ferrari: "Orgogliosi di Amedeo"

L'Amministratore delegato di Germani Spa Mauro Ferrari ha commentato così l'addio del giocatore: "Siamo orgogliosi di aver messo Amedeo in condizione di mostrare tutto il proprio valore, recuperandolo come uomo e come atleta e permettendogli di disputare la migliore stagione della propria carriera. Ad Amedeo auguro di trovare la migliore collocazione possibile da lui desiderata in ambito europeo”. Per Della Valle, adesso Free-Agent, l'obiettivo di tornare a giocare in Eurolega dove suonano già sirene dalla Germania, Spagna e anche Italia.