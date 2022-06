Playoff scudetto, Bologna torna in corsa e vince gara 5: Olimpia ko 84-78

BOLOGNA - La Virtus Bologna batte l'Olimpia Milano 84-78 in gara cinque e riporta la finale sul 3-2 per i meneghini. La squadra di Sergio Scariolo porta a casa una sfida equilibrata e divertente, che si è decisa solo nel finale. I padroni di casa partono forte, chiudono il primo quarto con tredici punti di vantaggio, poi subiscono il recupero di Milano, che all'inizio dell'ultima frazione ottiene il sorpasso. Ma nel finale Bologna torna in cattedra e grazie a Shengelia, porta a casa il successo. Tutto rimandato in gara sei.