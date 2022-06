Ufficiale, Legovich è il nuovo tecnico di Trieste

Ghiacci: "Legovich è 'made in Trieste'"

"Ufficializziamo oggi quella che è al tempo stesso una scelta audace e naturale - le parole del presidente Mario Ghiacci -. Marco Legovich è un prodotto del basket 'made in Trieste' ed è quindi la logica evoluzione di un percorso che si fonda sulla tradizione del basket triestino, sulla grande passione della nostra piazza e sull'investimento nei talenti locali. A Marco chiediamo di essere prima di tutto un audace condottiero pronto a rendere ancora più visibili, più concrete e più forti le sue innovative idee, i suoi piani di sviluppo tecnico, la sua visione di gioco.Gli abbiamo dato il tempo per crescere e dare consistenza alle sue idee". Adesso "è il momento di agire. Stiamo lavorando per mettergli al fianco dei collaboratori di esperienza che possano supportarlo nel modo migliore e ottimizzare tutta l'innovazione che saprà portarci. Marco è il perfetto esempio di tenacia e ambizione. Ha saputo assistere coach Dalmasson e coach Ciani - ai quali va il nostro ringraziamento per l'attività svolta in questi anni - e adesso viene il suo momento: sarà un esordio in Serie A - anche se lo scorso anno ha guidato la squadra a Cremona - che commuoverà me in prima persona, ma sono certo sarà anche molto partecipato dai nostri tifosi, che dagli spalti lo hanno visto crescere anno dopo anno".

Legovich: "Trieste, un treno da prendere al volo"

"Sono felice per questa grande opportunità che mi è stata presentata e sono pronto a cogliere questa sfida con grande entusiasmo - il commento di Marco Legovich -. È uno di quei treni che bisogna prendere al volo. Per questo ci tengo a ringraziare il presidente Mario Ghiacci, il CdA e i soci di Pallacanestro Trieste per la fiducia dimostrata nei miei confronti: in questi anni ho lavorato duramente per realizzare un sogno e vederlo ora concretizzarsi è una cosa che mi gratifica". Essere il capo allenatore della Pallacanestro Trieste "è per me una grande responsabilità, ma anche un motivo di grande orgoglio. Da triestino sono profondamente legato alla società, alla città, ai tifosi e a quello che negli anni siamo riusciti a costruire". In questa nuova avventura "porterò con me gli insegnamenti che ho ricevuto dalle persone con cui ho condiviso tutto a partire dal lontano agosto del 2015, quando iniziai il mio viaggio da allenatore in Pallacanestro Trieste. Siamo al lavoro per la costruzione della squadra e dello staff del prossimo anno: non vedo l'ora che arrivi la preparazione per poter scendere in campo con staff e giocatori e porre le basi per una stagione molto importante".