Olimpia Milano, trovato l'accordo per il rinnovo di Kyle Hines

MILANO - Dopo la vittoria dello scudetto, l'Olimpia Milano inizia a pensare alla prossima stagione, blindando i suoi campioni. Il club ha trovato un accordo con Kyle Hines, per prolungare il prolungamento del suo contratto. L'ala-centro americana è arrivato a Milano l'estate del 2020 e ha collezionato uno scudetto, una Supercoppa e due Coppe Italia. E' stato inoltre nominato per tre volte (l'ultima in questa stagione), difensore dell'anno in EuroLeague.